Son dakika… Türkiye’ye saatler önce gelmişti! Aynı tip helikopter faciayı önledi

Beş gün süren sağanak yağış nedeniyle 19’uncu yüzyıldan kalma Toddbrook Barajı’nde taşkın riski oluştu.

Yetkililer, ‘eşi benzeri görülmemiş bir durum’ olarak tanımladıkları afet nedeniyle yöre sakinlerinin tahliyesine karar verdi.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Acil Durum Ajansı, 48 saat içerisinde bölgeye bir ay içinde yağacak miktarda yağmur düşünce şiddetli ‘hayati tehlike’ uyarısı yayınladı.

Görevliler kapı kapı dolaştı ve Toddbrook Barajı’nda biriken 1.3 milyon ton suyun her an taşabileceğini belirterek, insanları evlerini hemen terk etmeleri yolunda uyardı.

Aşırı yağış ve sel nedeniyle baraj duvarı ciddi hasar görürken, İngiltere Hava Kuvvetleri, Chinook tipi kargo helikopterleriyle müdahalede bulundu.

ABD’nin önceki gün Türkiye’ye İzmir Limanı’nda dört adet teslim ettiği Chinook tipi bir helikopter, suyun taşmasını engellemek için çakıllı kumla dolu torbaları barajın hasarlı noktasına bıraktı.