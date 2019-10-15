Son dakika… Türkiye’ye silah ambargosu: Bir ülke daha ‘terör korosu’na katıldı

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Londra Yönetimi’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri harekâta ilişkin duyulan kaygı nedeniyle Türkiye’ye yeni silah ihracatı lisanslarının durdurulduğunu açıkladı.

İngiliz hükümeti, dün Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nda Türkiye'ye silah satışını durdurmaya yönelik girişime itiraz etmişti. İngiltere’nin bu tutumu, AB’nin bu konuda toplu karar almasına engel olmuştu.

Fakat bugün Bakan Raab, “Britanya hükümeti silah ihracatına yönelik denetim sorumluluklarını çok ciddiye alıyor ve bu durumda, elbette Türkiye’ye savunma ihracatını dikkatli ve sürekli değerlendirme altında tutacağız. Suriye’deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek malzemelerin Türkiye’ye satışı için daha fazla ihracat lisansı verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

Fransa, Hollanda, Norveç ve Finlandiya, Barış Pınarı Harekâtı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luidi Di Maio da dün Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki birkaç saat içerisinde, İtalya da Türkiye'ye silah ihracatına yönelik yasağı imzalayacak” ifadesini kullanmıştı.