Son dakika… Türkiye’ye şoke eden suçlama

İngiliz Guardian gazetesinin aktardığı rapordaki iddialara göre; zorla gönderilmeler, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de giriştiği Barış Pınarı Harekâtı’na başlamadan önce gerçekleştirildi.

3.6 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, şimdiye kadar 315 bin kişinin gönüllülük esasıyla ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Fakat Uluslararası Af Örgütü’nün sınır dışı edildiğini söyleyen Suriyelilerle temmuz-eylül ayları arasında gerçekleştirdiği mülakatlara dayandırdığı rapora göre; Türk yetkililer, ‘güvenli bölgeler’ yaratmadan önce sığınmacıları kelepçeleyerek otobüslere bindirip Suriye’ye gönderdi.

Örgüt yetkililerinin görüştüğü kişilerden bazıları, ‘gönüllü dönüş’ belgelerini imzalamaları için dövüldüklerini ve tehdit edildiklerini öne sürdü.

İddiaya göre; bazılarına ise imzaladıkları dokümanın kayıt belgesi, gözetim evinden battaniye aldıklarına yönelik bir teyit ya da Türkiye’de kalma arzularını beyan eden bir form olduğu söylendi.

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RAPORDA NET SAYI BELİRTİLMEDİ

Raporda Kasım adıyla anılan 39 yaşındaki Halepli bir adam, Konya’da altı gün karakolda tutulduğunu belirterek, orada polislerin kendisine “Tercih senin. Bir iki ay ya da bir yıl hapis yatarsın veya Suriye’ye dönersin” dediğini anlattı.

İkinci vakada ise Suriyeli bir Hıristiyan olduğu belirtilen John da benzer bir hikâye anlattı. John, göç idaresi yetkililerinin kendisine “Avukat istersen seni altı yedi ay tutarız ve sana zarar veririz” dediğini iddia etti..

Raporda kaç kişinin bu şekilde sınır dışı edildiğine yönelik net bir sayı belirtilmedi.

Uluslararası Af Örgütü’nün mülteci ve göçmen hakları üzerine çalışan araştırmacılarından Anne Shea, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin sekiz yıldan fazla bir sürede, kadın, erkek ve çocuk 3.6 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapması takdiri hak ediyor, fakat Türkiye bu cömertliği insanları aktif savaş alanına sınır dışı ederek uluslararası hukuku ve iç hukukunu tanımamak için bir bahane olarak kullanamaz.”