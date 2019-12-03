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Son dakika… Türkiye’ye yaptırım için bir adım daha attılar!

ABD'li Kongre üyeleri, Türkiye'ye S-400 hava savunma sitemleri nedeniyle yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'ı sıkıştırmaya devam ediyor. Demokrat Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak, CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamındaki yaptırımların uygulanması, aksi takdirde bunun diğer ülkelere "korkunç bir sinyal" vereceğini savundu.

Sozcu.com.tr
08:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’ye yaptırım için bir adım daha attılar!

Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham ile Demokrat Chris Van Hollen, Mike Pompeo’ya gönderdikleri mektupta, “Sabır çoktan tükendi. Yasayı (CAATSA) uygulama vakti geldi. Bunu yapmamak, diğer ülkelere ABD’nin yasalarını hiçbir sonucu olmadan delebilecekleri yolunda korkunç bir sinyal gönderiyor” ifadelerini kullandı.

Amerikalı Kongre üyeleri, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından Ankara’ya yönelik tavrını sertleştirmişti. Reuters’ın haberine göre; Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Jim Risch, gazetecilere yaptığı açıklamada, komitenin Türkiye’ye sert yaptırımlar öngören farklı bir tasarıyı gelecek hafta oylayacağını söyledi.

Bunun Türkiye’ye yönelik sabrının azaldığı anlamına gelip gelmediği yolundaki bir soruya Senatör Risch şu yanıtı verdi: “O çoktan olmuştu.”

ABD Başkanı Donald Trump, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye karşı CAATSA’yı yürürlüğe sokmak istemiyor. Başkan Trump birçok kez Ankara’nın Rusya’dan bu hava savunma sistemini almak zorunda kaldığını, sorumlusunun ise selefi Barack Obama olduğunu söyledi.

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Son güncelleme: 08:22 03.12.2019
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