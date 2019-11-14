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Son dakika… Türkiye’yi savundu eleştirilerin odağı oldu

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarısının Senato'da görüşülmesini engellemesi Washington'da gündem oldu. Birçok siyasetçi Graham'ın hamlesine sert çıkıştı.

Sozcu.com.tr
16:12 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türkiye’yi savundu eleştirilerin odağı oldu

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşanan 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak kabul eden ve Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de yapılan oylamayla kabul edilen tasarının Senato’da görüşülmesini engelleyen ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Washington kulislerinde gündem oldu…

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Ekim ayında 405’e 11 oyla geçen tasarının Senato’da görüşülmesini engelleyen bir adım atan Graham, Demokratlar’ın tepkisini çekti. Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve uzman Graham’ın bu kararına büyük tepki gösterdi.

Öte yandan ABD’nin çok okunan haber dergilerinden Newsweek de Graham’ın bu hamlesi sonrasında büyük tepki çektiğini bir haber ile okurlarına aktardı.

Son güncelleme: 16:15 14.11.2019
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