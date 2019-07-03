Son dakika… Türkiye’yi tehdit eden generalden kan donduran katliam

Acil Hizmetler Birimi Sözcüsü Usame Ali, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, doğrudan vurulan hangarın içinde 120 göçmen bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Başbakan Fayez al-Serra liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden yapılan açıklamada, “menfur saldırının önceden tasarlandığı ve kusursuz olduğu” belirtildi.

Ancak Ulusal Ordu Sözcüsü, Reuters’a verdiği demeçte, gözaltı merkezine yönelik hava saldırısının kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini savundu.

General Hafter’in ordusu, Libya’da saldırının gerçekleştiği bölgede uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakata Hükümeti’ne bağlı güçlerle çatışıyor.

ABD: CİDDİYE ALIYORUZ

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) satılan silahların Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçlerin elinde çıkmasına atıfta bulunarak, “ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

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TÜRKİYE’Yİ DE HEDEF ALMIŞLARDI

Libya Ulusal Ordusu, geçen günlerde Türkiye'yi de hedef almıştı. Sözcü General Ahmed al-Mesmari, “Hava Kuvvetleri'ne Libya sularındaki Türk gemi ve teknelerinin hedef alınması yönünde talimat verildi” açıklaması yapmıştı.

Türkiye'yi General Halife Hafter'e karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermekle suçlayan Mesmari, “Libya topraklarında tüm Türk vatandaşlarının tutuklanacağını ve Türkiye'den Libya'ya yapılan tüm uçuşların yasaklanacağını” ifade etmişti.

Mesmari, “Türkiye'ye ait Libya'daki şirket ve projeler gibi stratejik alanların da silahlı kuvvetlerin meşru hedefi olarak görüldüğünü” duyurmuştu.

Arab News'ün haberine göre; Mesmari ayrıca hava savunma sistemlerinin Türkiye yapımı bir insansız hava aracını düşürdüğünü de öne sürmüştü.

Bu açıklamanın ardından Libya’da altı Türk vatandaşı Hafter’e bağlı güçler tarafından alıkoyuldu.

Türk Dışişleri Bakanlığı olayı “korsanlık ve haydutluk” faaliyeti olarak nitelendirmiş, kısa bir süre sonra altı Türk denizci serbest bırakılmıştı.