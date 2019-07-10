Son dakika… Türlü fanteziler içeren Seks Adası tatili riske girdi

‘The Good Girls Company' adlı organizasyon şirketi, tatilin bu yıl 2 Ağustos'ta başlayacağını ve dört gün süreceğini duyururken, etkinliğe 13’ü İngiliz 30 erkeğin kaydolduğu öğrenildi.

‘Dünyadaki Cennet' adı verilen etkinliğe katılmak isteyen konuklar 6 bin dolar (yaklaşık 35 bin lira) giriş ücretini ödedi.

Yetkililer, 100 kadınla seks imkânı tanıyan tartışmalı programda “eyaletin uyuşturucu ve fuhuş yasalarının ihlâl edilmesi durumunda” müdahalede bulunacaklarını duyurdu.

İLGİLİ HABER Dehşet! Seks yapmak istemeyen kocasının cinsel organını kesti

18 YAŞINDA KÜÇÜKLERİ GÖRÜRSEK…

Seks Adası kaçamağı, “uyuşturucu dostu” olmakla eleştiriliyor; zira, burada kokain ve LSD gibi yasadışı uyuşturuculara ulaşmak oldukça kolay.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, “Uyuşturucu yasası ihlâl edilirse gözaltılar ve sınırdışı işlemleri yaparız” çıkışıyla organizatörleri uyardı. Yetkililer ayrıca 18 yaşın altındakilerin seks yaptığının tespit edilmesi halinde de harekete geçeceklerini vurguladı.

İLGİLİ HABER Seks Adası tatilinin programı açıklandı

The Good Girls Company Sözcüsü ise katılımcılara güvence vererek, “Sınırdışı edilmeyle ilgili endişelenecek bir şey yok” dedi.

Organizasyon kapsamında üstsüz tenis oynama, üstsüz at sürme ve çölün üzerinde tur atarken helikopterde seks yapmak gibi aktiviteler bulunuyor.