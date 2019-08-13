Son dakika… Tutuklanan eski devlet başkanına şok suçlama

Rus Tass haber ajansının aktardığına göre; Kırgızistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başjanı Orozbek Opumbayev, Atambayev’in darbe planladığını öne sürdü.

Opumbayev, eski liderin kendisine yönelik polis operasyonu sırasında kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını ifade etti.

Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Atambayev’in gözaltına alındığı operasyon sırasında bir özel kuvvetler personelinin silahla vurulduğunu da açıkladı.

Opumbayev, “Asker, Atambayev’in evinde saklanan bir silahla öldürüldü. Evinde keskin nişancı tüfeği dahil birçok silah bulundu. Atambayev, halkıma altı kurşun sıktığını itiraf etti” ifadelerini kullandı.

24 SAAT SÜREN OPERASYONLA YAKALANDI

Yolsuzlukla suçlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan Almazbek Atambayev, 8 Ağustos’ta evine düzenlenen ve neredeyse 24 saat süren operasyon sonucu yakalanmıştı.

Operasyon sırasında Atambayev destekçileri güvenlik güçlerin karşı koymuştu ve bu sırada özel kuvvetler mensubu bir asker hayatını kaybetmiş, olaylarda en az 100 Kırgız yaralanmıştı.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Atambayev’in güvenlik birimlerine silahlı karşı koymaya kalkışarak ülkenin anayasasını ihlal ettiğini ifade etti.

26 Ağustos’a kadar gözaltında kalacak olan Atambayev, 2011-2017 arasında devlet başkanı koltuğunda oturdu.

Atambayev, ilk dönemi sona erdikten sonra görevi bırakan ilk devlet başkanı olarak Kırgızistan tarihine geçmişti.