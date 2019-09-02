Son dakika… Tüyleriniz diken diken olacak! Bebeğini nasıl öldürdüğünü canlandırdı

28 yaşındaki Yuliya Habitova, kucağında oyuncak bir bebekle Rusya polisine oğlu Timur’u nasıl öldürdüğü gösterdi.

Rusya’ya bağlı Türk cumhuriyeti Başkurdistan’da bulunan İsmailova köyündeki canlandırma sırasında Habitova, gözyaşları içinde ve titreyerek bir yaşındaki bebeğini iple boğduğunu ve gübre yığını içinde kürekle kazdığı mezara battaniyeyle gömdüğünü anlattı.

Genç anne, bebeği Timur’a “Her şey düzelecek. Bir daha hiç acıkmayacaksın, bir daha hiç ağlamayacaksın. Seni seviyorum” dediğini anlatırken, polislerin gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.



KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Timur’un babası Denis Tkaçev (34), başka bir kadına aşık olup Habitova’yı terk etti.

Katil anne cinayeti itiraf etmeden önce başta çocuğu için kayıp ihbarında bulunmuştu.

Polise verdiği ifadede Habitova, “Onu boğdum, bir battaniyeye sardım ve gübrenin altına gömdüm. Ona yiyecek alacak param bile yoktu” dedi.

Habitova’nın Timur’u öldürdüğü sırada beş yaşındaki kız çocuğunun ise uykuda olduğu belirtildi.

Rus basınına konuşan komşular, beş yaşındaki kızının psikologlara yaşananları anlatırken, “Annem o gün içki içmişti, kardeşimse çok ağlıyordu, bir anda ağlaması kesildi” dediğini aktardı.

İki aydır tutuklu olan Yuliya Habitova’nın “kasten cinayet”ten hüküm giymesi halinde sekiz ila 20 yıl arasında bir hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.