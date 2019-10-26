Böyle rezalet görülmedi! Uçakta seks yaparken yakalandılar, üstelik…

İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan habere göre; 41 yaşındaki erkek ile 43 yaşındaki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Bir kabin görevlisi koridor tarafında oturan çifti seks yaparken görüntüledi. Videoda hostesin “Hadi ama sakin olun ve rahat durun. Uçak inecek ve buradan atılacaksınız” dediği duyuluyor.

Hostes uyarılarının devamında erkek yolcuya “Cinsel organınızı pantolonunuzun içine sokun, hemen şimdi” diye bağırıyor. Kadına ise ellerinizi oradan çekin” diyor.

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Kaptan pilotun oral seks skandalına ilişkin bilgilendirildiğini söyleyen hostes, “Video görüntüleri var, sizi polise ihbar etmek zorundayız. Kamusal alanda kabul edilemeyecek eylemlerde bulunuyordunuz” şeklinde konuştu.

Rus polisi, uçakta seks yapan çiftin isimlerini açıklamadı fakat erkeğin Vladivostok’tan, kadının ise Nahodka kentinden olduğu öğrenildi.

Uçak Vladivostok’a ulaştığında alkollü olduğu tespit edilen çiftin, 15 gün idari hapis ve para cezası alması bekleniyor.