Son dakika… Uçaktan atlayan genç kız şoke etti: Bomba ayrıntılar geliyor

19 yaşındaki İngiliz kızın doğa bilimleri eğitimi kapsamında araştırma yapmak üzere gittiği Madagascar'dan dönerken Cessna C168 tipi uçaktan atladığı ortaya çıkmıştı.

Ada medyasına yansıyan haberlerde, Cutland ile ailesi arasında son günlerde yoğun ve heyecanlı telefon görüşmeleri yapıldığı ve genç kızın stres ve paranoyadan mustarip olduğu belirtildi.

Altı hafta Masagascar'da kalmayı tasarlayan Cutland'in Cranfield Üniversitesi'nde üst düzey bir görevde bulunan annesi Alison ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından seyahatini yarıda kestiği ve sekiz gün sonra adadan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

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Ailesinin özel uçak kiraladığı ve Cutland'ın atladığı Cessna tipi uçakla önce Paris'e, oradan da Londra'ya geçmesinin planlandığı ifade edildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre; aile, en büyük çocukları olan Alana ile ilgili endişe duyduklarından araştırmacı Ruth Johnson'ı (51) kızlarına eşlik etmeleri için ikna etti.

Öte yandan, Madagascar Emniyet Müdürü Sinola Nomenjahary, Cutland'ın araştırma gezisi sırasında paranoya krizleri geçirdiğini açıkladı.

Alana Cutland'ın uçaktan atladığı bölgenin ülkeye özgü bir etçil bir memeli olan Fossa'ların yoğun yaşadığı bir alan olduğu ifade edildi.

KURTARMAYA ÇALIŞTILAR AMA…

25 Temmuz'da yaşanan ve yeni ortaya çıkan trajik olay, uçağın Madagascar'ın kuzeyindeki Analalava bölgesinden havalanmasından 15 dakika sonra gerçekleşti.

Uçakta bulunan Ruth Johnson'ın, Alana Cutland'ı 1100 metre yükseklikten atlamadan önce tutmaya çalıştığı öğrenildi.

Pilotun da Cutland'ı ayağından yakaladığı ve düşmemesi için uçağa sürekli bir taraftan diğer tarafa manevra yaptırdığı belirtildi.

Tüm bu sürecin beş dakika kadar sürdüğü ve Cutland'ın sonunda uçaktan atladığı açıklandı.