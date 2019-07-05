Son dakika… Uçuş ekibi şişe çevirmece oynadı, sonra da çırılçıplak soyunup oteli birbirine kattı

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; biri kadın, ikisi erkek uçuş ekibi, Singapur’daki bir otelde alkol alıp şişe çevirmece oynadı.

İddiaya göre; öpüşüp kıyafetlerini çıkaran üç personel, otelin koridorlarında koşarak konukların kapılarına vurdu.

Singapur’dan İngiltere’nin başkenti Londra’ya geri gönderilen ‘çılgın üçlü’nün, otelde çıkardıkları rezalet nedeniyle kovulması bekleniyor.

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Oteli birbirine katan üç BA personelinin, kabin ekibinde bulunan bir meslektaşları tarafından ihbar edildiği tahmin ediliyor

British Airways Sözcüsü, “Dünya genelindeki ekiplerimizden her zaman en yüksek standartlarda davranış sergilemelerini bekliyoruz ve yaşananları inceliyoruz. İş arkadaşlarımı tarafından sergilenen kuraldışı tavırlara müsamaha gösteremeyiz ve her zaman iddiaları bütünüyle soruşturacağız ve ne gerekiyorsa yapacağız” açıklaması yaptı.