Son dakika… Ülke ayakta: 22 eyalette hepsi toplatıldı

ABD’nin New Jersey bölgesinde bulunan Missa Bay isimli şirket piyasaya sürdükleri paketlenmiş marulları geri çekti.

ABD Tarım Bakanlığı’nın 17 kişinin kolibasili teşhisiyle hastaneye kaldırılmasının ardından Swedesboro merkezli şirket yaklaşık 34.000 kilogramlık paketlenmiş marul ve salatalığı süpermarketlerden geri çekti. Ülkenin popüler süpermarketlerinden Walmart, Target ve Aldi’de satılan marullarda bakteri tespit edilmişti.

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Bakanlık yetkilileri aralarında 3 yaşında bir çocuğun da olduğu toplam 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklarken, 7 kişinin böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı hastaneye gittiğini açıkladı. Toplamda 8 eyalette hastalanma vakalarının yaşandığı açıklanırken Maryland’de iki kişinin “Sezar salata” yedikten sonra hastanelik olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada yaklaşık 30 adet paketlenmiş salatanın toplatıldığı belirtildi.