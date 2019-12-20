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Son dakika… Ülke karıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
15:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ülke karıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümetin Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 9’a yükseldi. Başkent Yeni Delhi’de ve Bengaluru kentinde yüzlerce gösterici de polis tarafından gözaltına alındı.

Hindistan hükümetinin gündeme getirdiği vatandaşlık yasasına protestolar katlanarak artıyor.

HÜKÜMETTEN ENGEL

Yetkililer, Hindistan’ın en kalabalık bölgesi olan Uttar Pradesh eyaletinde ve ülkenin kuzeydoğu kesiminde yer alan Bihar eyaletinde, Haydarabad, Bengaluru ve Chennai kentindeki bazı yerlerde toplanmaların yasaklandığını duyurdu.

Çok sayıda gösterici Mahatma Gandhi ile birlikte ülke tarihine damga vuran insan hakları aktivisti, siyasetçi ve ekonomist B. R. Ambedkar’ın posterlerini taşıdı.

Telekomünikasyon hizmeti veren şirketler Vodafone ve Airtel ise hükümetin emriyle başkent Yeni Delhi’nin bir kısmında mobil hizmetlerini durdurduklarını ifade etti.

Son güncelleme: 15:05 20.12.2019
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