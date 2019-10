Son dakika… Ülke şokta: Bütün gazeteler bu şekilde basıldı

Avustralya’nın en büyük medya kuruluşları bugünkü gazetelerini sansürleyerek okuyucunun karşısına çıktı… The Australian Financial Review’dan The Australian’a kadar çok sayıda gazete manşetlerini sansürleyerek basıldı. Gazetelerin ağız birliği yaparak bu şekilde çıkması ülkede gündem yaratırken, bu manşetlerin sebebinin ülkede azalmakta olan basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü olduğu belirtildi.

Bu yıl içinde iki medya kuruluşuna polis baskını yapılması sonrasında bu kararın alındığını belirten yetkililer, basın kuruluşlarına arama iznine karşı yeni bir formül getirilmesi ve gazetecilere konuşan kaynakların korunmasına yönelik adımlar atılması yönünde çağrıda bulundu.

Australian Broadcasting Corp., News Corp, Nine Entertainment Co. başta olmak üzere çok sayıda gazetenin dahil olduğu protesto ile ilgili olarak, “Arama izinlerinde yeni bir düzenleme ve hangi bilginin ‘gizli’ olduğuna dair bir netlik kazandırılması” konusunda çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi.

Bu tepkiler üzerine Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Basın özgürlüğü Avustralya demokrasisi için çok önemli fakat kanunlara uyulmalı. Ben de uymalıyım, başka bir gazeteci de uymalı ya da başka biri de uymalı” dedi.

Haziran ayında Avustralya Federal Polisi, devlet kanalı ABC’nin Sydney ofisine ve News Corp Australia’da çalışan bir gazetecinin evine baskın düzenlemiş ve farklı haberlerde ulusal güvenliği tehlikeye sokan gizli bilgilerle ilgili arama yapmıştı.