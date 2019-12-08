Son dakika… Ülke şokta! Fabrikada yangın çıktı, ölü sayısı korkunç boyutlarda

Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde ölü sayısını 43 olarak verdi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; fabrikada çok fazla ham madde vardı ve yangın bu sebeple hızla yayıldı.

Çanta üretimi yapan fabrikanın kentin yoğun nüfuslu ve dar sokaklı bir bölgesinde bulunması da itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini zorlaştırdı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmazken, Yeni Delhi İtfaiye’sinden bir yetkili, “Şimdiye kadar 50’den fazla insan kurtardık, çoğu dumandan etkilenmişti” dedi.

