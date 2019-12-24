Son dakika… Ülke teyakkuzda: Güvenlik önlemleri artırıldı

Hindistan İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili tüm güvenlik güçlerinin Noel arifesi ve tüm tatil süresince görevlerinin başında olacağını söyledi.

Yeni Delhi’de açıklama yapan bir üst düzey güvenlik yetkilisi “Polisin şiddetin patlak vermesini önlemesini bekliyoruz ancak durumun kontrolden çıkabileceğinin de bilincinde olarak kalabalık olabilecek yerlere paramiliter güçler de yerleştirilecek” dedi.

İki taraftan da göstericiler sosyal medya üzerinden halkı Noel ve yılbaşında sokağa çıkmaya çağırırken farklı şehirlerde en az 20 gösteri planlanıyor. Vatandaşlık Değişiklik Yasası (CAA) 31 Aralık 2014 tarihinden önce çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Afganistan, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde kötü muameleye maruz kalarak Hindistan’a gelen Hindu, Parsi, Sih, Budist, Caynist ve Hristiyanlara hızlandırılmış vatandaşlık yolu açmayı amaçlıyor.

11 Aralık’ta yürürlüğe giren yasaya karşı Bangladeşli yasa dışı göçmenlerin Hindistan vatandaşlığına alınacağı korkusunu yarattığından ülkenin doğusunda yer alan Assam eyaletinde çeşitli protesto gösterileri düzenlenmişti.

