Ülke yanıyor başbakan Hawaii’de tatilde: Tepkilere dayanamadı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden ve ülke tarihinin en büyük orman yangınları hala söndürülemedi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın ise ülkesinin bu durumdayken tatile gitmesi tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Morrison ülkesine dönme kararı aldı.

Bu sabah bir açıklama yapan Başbakan Morrison yaptığı tatilden dolayı özür diledi ve konuya açıklık getirdi. Hawaii’de tatile gittiğini doğrulayan Morrison, Avustralya halkından özür diledi.

İki gönüllü itfaiyecinin ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 2 ay içinde iki kez acil durum ilan edilmişti. Korkunç yangın devam ederken tatile çıkan Morrison, seyahatini kısa keserek ülkeye dönme kararı aldı.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden bizzat Scott Morrison imzasıyla paylaşılan açıklamada, “Ailemle tatil yapmam nedeniyle orman yangınları herhangi bir Avustralyalıya zarar verdiyse benim de bu yüzden bir suçum varsa pişmanlık duyduğumu bilmenizi isterim” dedi. Bölgede söndürülemeyen yangında 2.7 milyon hektardan fazla arazi yandı. 800 civarında ev ise yangın nedeniyle tamamen kül oldu.