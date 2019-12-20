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Ülke yanıyor başbakan Hawaii’de tatilde: Tepkilere dayanamadı

Ülke tarihinin en büyük yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da başbakan Morrison'a tepkiler çığ gibi büyüyor... Eylül ayından beri devam eden ve söndürülemeyen yangını umursamayarak Hawaii'de tatile gitmesi Avustralyalıları ayağa kaldırdı. Morrison tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
10:14 -
Haberler Dünya
Ülke yanıyor başbakan Hawaii’de tatilde: Tepkilere dayanamadı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül ayından bu yana devam eden ve ülke tarihinin en büyük orman yangınları hala söndürülemedi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın ise ülkesinin bu durumdayken tatile gitmesi tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Morrison ülkesine dönme kararı aldı.

Morrison, Avustralya halkından özür diledi.

Bu sabah bir açıklama yapan Başbakan Morrison yaptığı tatilden dolayı özür diledi ve konuya açıklık getirdi. Hawaii’de tatile gittiğini doğrulayan Morrison, Avustralya halkından özür diledi.

Aylardır söndürülemeyen yangın bölgede panik yarattı.

İki gönüllü itfaiyecinin ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangında 2 ay içinde iki kez acil durum ilan edilmişti. Korkunç yangın devam ederken tatile çıkan Morrison, seyahatini kısa keserek ülkeye dönme kararı aldı.

Çok sayıda ev yangında kül oldu.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden bizzat Scott Morrison imzasıyla paylaşılan açıklamada, “Ailemle tatil yapmam nedeniyle orman yangınları herhangi bir Avustralyalıya zarar verdiyse benim de bu yüzden bir suçum varsa pişmanlık duyduğumu bilmenizi isterim” dedi. Bölgede söndürülemeyen yangında 2.7 milyon hektardan fazla arazi yandı. 800 civarında ev ise yangın nedeniyle tamamen kül oldu.

 

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Son güncelleme: 10:57 20.12.2019
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