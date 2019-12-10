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Son dakika… Ülkede panik: Silahlı saldırıda çok sayıda ölü var

Avrupa ülkesi Çekya'nın Ostrava kenti bu sabah panikle uyandı... Ostrava kentinde yaşanan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldüğü açıklandı.

Sozcu.com.tr
10:56 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ülkede panik: Silahlı saldırıda çok sayıda ölü var

Çekya’nın kuzeydoğusundaki Ostrava kentinde korkunç bir saldırı meydana geldi. Elinde silah olduğu açıklanan bir adam çok sayıda insana ateş açtı.

Çek polisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dört kişinin yaşamını yitirdiğini ve iki kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yerel basında yer alan haberlerde ise en az 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Çekya Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 6’ya çıktığını duyurdu.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada polisin saldırganı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Resmi makamlardan yapılan açıklamada saldırının bir hastanenin üçüncü katında meydana geldiği belirtilirken saldırganın yaklaşık 180 santimetre uzunluğunda olduğu ve kırmızı bir ceket giydiği vurgulandı.

Detaylar geliyor…

Avrupa Çekya son dakika
Son güncelleme: 11:32 10.12.2019
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