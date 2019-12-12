Son dakika… Ülkenin çok aranan kanun kaçağı yıllar sonra mumyalanmış olarak bulundu

Rusya’nın en çok aranan kanun kaçaklarından biri ülke gündemine oturdu… Rus istihbaratı tarafından aranan 59 yaşındaki adam önceki gün Kazan’daki bir apartman dairesinde bulundu.

Rus basınında yer alan haberlere göre ismi açıklanmayan adamın kızı Kazan’daki aile evine gidince durumu fark etti. 2 yıldır kaçak olan babasıyla görüşmeyen genç kadın eve girince kötü bir koku fark etti. Yatak odasına giden kadın yatağın üzerinde mumyalanmış halde bir erkek cesedi buldu. Bunun babasının cansız bedeni olduğunu tahmin eden kadın durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis incelemeleri tamamlarken cansız bedenin 2 yıldır Rus istihbaratının aradığı adama ait olduğunu doğruladı. Mumyanın ne zaman oraya konduğunu ya da adamın kimin tarafından mumyalandığına dair incelemeleri sürdüren polis evin ödenmemiş faturasının da 3.500 dolar olduğunu duyurdu.