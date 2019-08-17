Son dakika… Ülkeyi dehşete düşürdü! Türk saldırganla ilgili sıcak gelişme

Bugün Parramatta Kefalet Mahkemesi’ne çıkarılan Ney için kefalet başvurusu yapılmadı. Ney’in avukatı Zemarai Khatiz, müvekkilinin kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma yapacağını duyurdu.

Yetkililer, Ney’in cinayet, cinayete teşebbüs, ağır yaralama, boğarak öldürme ve basit saldırı suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

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Mahkeme dışında gazetecilere konuşan avukat Khatiz, “Şu anda çok zor bir durumdan geçiyor. İddialar hakkında, akıl sağılığını gerekçe göstererek suçlamalara karşı savunma yapacak” dedi.

Soruşturma ekibi, geçmişte akıl sağlığı sorunu yaşayan Ney’in niçin böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini tespit etmeye çalışıyor. Saldırıdan sadece bir hafta önce polisin aile içi şiddet nedeniyle Ney’in peşinde düştüğü açıklanmıştı.

ÇEVREDEKİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olan Ney, 24 yaşındaki Michaela Dunn'ı boğazını keserek öldürmüş ve kısa süre sonra 41 yaşındaki Linda Bo adlı bir kadını ise Sydney'in merkezinde bıçakla yaralamıştı.

Mert Ney, Linda Bo'yu yaraladıktan sonra çevredekilerin süt kasaları ve sandalyelerle müdahalesi sonrası etkisiz hale getirilip yakalanmıştı.

Dizinden yaralanan Ney, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilmiş ve dün taburcu edilerek, polis merkezine götürülmüştü.