Son dakika… Ülkeyi karıştıran dava: Eşini aldatırken kalp krizi geçirdi, üstüne bir de tazminat alacak

Fransa’da yaşanan adli bir karar ülkeyi karıştırdı… Her şey TSO isimli demiryolu inşaat firmasında çalışan Xavier isimli mühendisin bir inşaat için Loiret bölgesine gitmesiyle başladı. Burada yapılan inşaatı denetleyen ve çalışmalara katılan Xavier bölgede kaldığı süre içerisinde bölgede yaşayan bir kadınla tanıştı. Memleketinde ailesini geride bırakan ve tanıştığı kadınla ilişki yaşayan Xavier geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi.

Meung sur Loire’de kaldığı otel odasında sevişirken kalp krizi geçirerek ölen adam bir anda ülke gündemine bomba gibi düştü. Zira Xavier’in çalıştığı TSO isimli şirket adamın ailesine tazminat verilmeyeceğini ve maaş bağlanmayacağını duyurdu. Mahkeme, “Seks yapmak, duş almak ya da yemek gibi normal hayatın bir parçası ve dolayısıyla bu ölüm şirketin sorumluluğunda değildir” açıklamasını yaptı. Adamın ölümünün doğal yollarla olduğunu duyuran TSO’ya itiraz Xavier’ın ailesinden geldi. Mahkemeye giden aile, ölümün sorumlusu olarak şirketi gösterdi ve temyize gitti.

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Bugün ise mahkeme nihai kararı verdi. Mahkeme Xavier’ın ölümü hakkında, “İş kazası” kararı aldı ve adamın ailesine maaş ödenmesine karar verdi. Kararda, “Xavier, patronlarının talebi üzerine Loiret bölgesine gitti ve orada yaşamını yitirdi” açıklaması yapılırken TSO’nun Xavier’in ailesine adamın maaşının yüzde 80’inin her ay verilmesine hükmetti. Mahkeme Xavier’in emeklilik yaşına kadar maaş ödenmesine karar verirken