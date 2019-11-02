Son dakika… Ülkeyi şoke eden faciada bomba iddia

Tren faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hayatta kalanların ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Pakistan Demiryolları heyeti, yangın ve patlamaya sebep olan diğer unsurlarla ilgili inceleme başlattı.

Patlama ve yangının diğer vagonlara hızlı şekilde sıçraması ile ilgili hazırlanan soruşturma raporunun 20 Kasım’a kadar tamamlanacağını söyleyen Demiryolları Genel Müdürü Aijaz Ahmed Buriro, ilk soruşturma sonunda bir rapor hazırlandığını ve buna göre patlamanın yolcuların kullandığı tüplerden kaynaklandığını kaydetti.

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İsmi verilmeyen bir sivil savunma yetkilisi ise yangına sebep olarak elektrik kontağını işaret ederek, “Elektrik çok hızlı hareket ettiği için diğer vagonlarda yangın çıkmasını buna bağlıyoruz. Patlama tüpten çıkmış olabilir ancak yangının sebebi de buysa, alevler sadece bir vagonla sınırlı kalırdı” diye konuştu.

Yanan üç vagondan ikisindeki koltukları satın alan Tebliğ Cemaati ise yıllık buluşma için seyahat eden yolcuların, buluşma alanında kullanmak üzere taşıdığı tüplerin boş olduğunu, bunun da tren hareket etmeden güvenlik tarafından kontrol edildiğini belirtti.

FREN ARIZASI İDDİASI

Öte yandan can kaybını artıran ihmal iddialarından biri de yolculardan geldi. Faciadan sağ kurtulan yolcuların bir kısmı trenin patlamanın ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığını söyledi.

Faciada hasar görmeyen vagonlardan birinde iki çocuğu ve eşiyle seyahat ettiğini söyleyen Gulam Abbas, “Bizim vagonumuzda bile insanlar panikle dışarı atladı. Sonradan öğrendik ki çoğu ölmüş. Tren ise neredeyse 20 dakika sonra durabildi” dedi.

Trenin makinisti Ahmed Han ise imdat freninin çekilmesiyle treni durdurduğunu belirterek, “İmdat freninin çekilmesiyle tren üç dakika içinde durdu. Frenlerde hiçbir sorun yoktu. Makinistlik hayatımın en zor anlarıydı” ifadesini kullandı.

Yolcuların trenin geç durmasına ilişkin iddialarını da soruşturmaya dahil eden Pakistan Demiryolları, fren hatası olup olmadığını da kontrol edecek.

52 KURBAN İÇİN DNA TESTİ

Kazada hayatını kaybeden 74 kişiden kimliği tespit edilenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken yanıklar nedeniyle tanınamayan 52 kişi için ise çalışmalar sürüyor.

Adli tıp ekibi ve hastane personellerinin DNA analizleri yapmaya devam ettiğini söyleyen kazanın yaşandığı Rahim Yar Han’ın Vali Yardımcısı Cemil Ahmed, kimlikleri tespit edilenlerinin cenazelerinin derhal ailelerine teslim edileceğini söyledi.

PAKİSTAN’I ŞOKE ETTİ

Pakistan’ın Karaçi kentinden Ravalpindi kentine giden Tezgam ekspresi treninde, 30 Ekim sabahı ülkenin doğusundaki Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında patlama yaşanmıştı.

Pakistan Demiryolları Bakanlığı, trenin üç vagonunda yangına sebep olan patlamanın, yolcuların yanlarında taşıdığı kamp tipi küçük tüplerden kaynaklandığını açıklamıştı.

Toplamda 200 kişinin seyahat ettiği üç vagonda çıkan yangında 74 kişinin öldüğü, 43 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu. (AA)