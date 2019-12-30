Ülkeyi yasa boğan ölüm: TV yıldızı ikizler intihar etti

İngiltere’de izlenme rekorları kıran “Benim Büyük Düğünüm” sayesinde şöhrete kavuşan ikizler Bill ve Joe Smith’in cansız bedenleri Kent’teki ormanlık alanda bulundu. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun 32 yaşındaki ikizlerin cansız bedenlerinin bir ağaçta asılı bulunduğunu yazdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Billy’nin kız arkadaşı Kristina Delaney sosyal medya hesabından, “Beni dünyanın en mutlu kadını yaptın. Benim için her şeyi yaptın ve bana hiç görmediğim sevgiyi gösterdin” yorumunu yaptı.

The Sun’da yer alan haberde kardeşlerin uzun süredir depresyonda olduğu belirtilirken, kardeşlerden birine kanser tanısı konulduğu belirtildi. Smith ailesi, “Kanser tanısı konduktan sonra Billy ve Joe yalnız yaşamak istemediklerine karar verdiler ve birbirlerine söz vererek intihar ettiler” açıklamasını yaptı.