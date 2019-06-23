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Son dakika… Uluslararası ajans seçimi böyle duyurdu… İlk kareler geldi

Uluslararası haber ajansı Reuters, İstanbul'da bugün tekrarlanan belediye başkanlığı seçimleri ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. "İstanbul belediye başkanlığı için tekrar oy veriyor, Türkiye demokrasisi ve Erdoğan için bir test" başlığıyla hazırlanan haberde, "Pazar günkü seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları için bir referandum haline geldi" ifadesi kullanılıyor.

Sozcu.com.tr
13:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Uluslararası ajans seçimi böyle duyurdu… İlk kareler geldi

Bugün sadece İstanbul ve Türkiye’nin değil dünya kamuoyu ve uluslararası ajansların ve basının da gözü İstanbul’daki yerel seçimlerde… Reuters haber ajansı bugünkü seçim öncesinde kapsamlı bir dosya hazırlarken ilk fotoğrafları da dünya kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile oy kullandı. Fotoğraf: Reuters

Reuters, “İstanbul tekrarlanan belediye başkanlığı seçimlerinde oy veriyor, bu Türk demokrasisi ve Erdoğan için bir test” başlığını kullanırken, “Milyonlarca İstanbullu bugün belediye başkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikası ve Türkiye’nin keyifsiz demokrasisi için bir test haline geldi” yorumunu yaptı.

Fotoğraf: Reuters

31 Mart’taki seçimlerde CHP’nin adayı İmamoğlu’nun ucu ucuna zafer kazandığını hatırlatan Reuters, “Bu Cumhurbaşkanı için çok nadir görülen bir mağlubiyetti” ifadesini kullandı. Reuters, “Mart seçimlerinde çok sert kampanya yapan AKP bunun ters teptiğine inanıyor. Erdoğan bu ay daha az görüldü. Fakat son haftada hırçın kampanyasına geri döndü ve İmamoğlu’nu direkt hedef aldı, buna kendisi hakkında yasal işlemde bulunacağının da uyarısını yaptı” diyerek bir değerlendirme yaptı.

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