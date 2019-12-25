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Son dakika… Uluslararası ajanslar Türkiye’den bu kareleri paylaştı

Katolik aleminin en önemli bayramı Noel dün gece dünyanın farklı bölgelerindeki kiliselerde düzenlenen törenlerle kutlandı. Avrupa'nın en önemli haber ajanslarından EPA, Mardin'deki Mort Şmuni Kilisesi'nde gerçekleşen törenden fotoğrafları diğer ülkelerden çekilmiş fotoğraflarla paylaştı.

Sozcu.com.tr
11:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Uluslararası ajanslar Türkiye’den bu kareleri paylaştı

Katolik Hristiyanlar için en önemli dini bayramlardan biri olan Noel dün gece kiliselerde düzenlenen törenlerle kutlandı. Birçok haber ajansı ve medya kuruluşu dünya genelindeki törenlerden fotoğrafları servis ederek kapsamlı bir dosya haber hazırladı.

EPA, Mardin’de çekilmiş fotoğrafları abonelerine paylaştı.

Avrupa’nın en bilinen haber ajanslarından EPA, Tayland, Bosna Hersek, Avustralya ve Filipinler gibi yerlerde çekilen Noel kutlamaları fotoğraflarıyla birlikte Türkiye’den çekilmiş kareleri de aboneleriyle ve kamuoyu ile paylaştı.

Süryanilerin Noel törenini EPA muhabiri kaydetti.

Çok sayıda Süryani’nin yaşadığı Mardin’deki Mort Şmuni Kilisesi’nde gerçekleşen törende çekilen fotoğrafları paylaşan EPA, Türkiye hakkında da bilgi paylaştı. Yaklaşık 26.000 Süryani’nin yaşadığı Türkiye’de en yoğun Süryani nüfusu Mardin’de bulunuyor.

Fotoğraf: EPA

İsa Peygamber’in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.

Avrupa Avustralya Bosna Dünya Filipinler Haber Mardin Noel son dakika Tayland Türkiye
Son güncelleme: 11:42 25.12.2019
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