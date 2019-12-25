Son dakika… Uluslararası ajanslar Türkiye’den bu kareleri paylaştı

Katolik Hristiyanlar için en önemli dini bayramlardan biri olan Noel dün gece kiliselerde düzenlenen törenlerle kutlandı. Birçok haber ajansı ve medya kuruluşu dünya genelindeki törenlerden fotoğrafları servis ederek kapsamlı bir dosya haber hazırladı.

Avrupa’nın en bilinen haber ajanslarından EPA, Tayland, Bosna Hersek, Avustralya ve Filipinler gibi yerlerde çekilen Noel kutlamaları fotoğraflarıyla birlikte Türkiye’den çekilmiş kareleri de aboneleriyle ve kamuoyu ile paylaştı.

Çok sayıda Süryani’nin yaşadığı Mardin’deki Mort Şmuni Kilisesi’nde gerçekleşen törende çekilen fotoğrafları paylaşan EPA, Türkiye hakkında da bilgi paylaştı. Yaklaşık 26.000 Süryani’nin yaşadığı Türkiye’de en yoğun Süryani nüfusu Mardin’de bulunuyor.

İsa Peygamber’in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.