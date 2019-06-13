Son dakika… Umman Denizi’nde tankerler patladı

İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi’nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi. İran haber kanalı Al-Alam TV’de yer alan habere göre, Umman Körfezi´nde iki patlama sesi duyuldu. Umman Körfezi´nde 2 yakıt tankerinin hedef alındığı düşünülüyor.

ABD Donanması, olayla ilgili Reuters’a açıklama yaptı. Beşinci Filo’dan Joshua Frey, “Umman Denizi’nde meydana gelen olayın farkındayız. Yerel saatle 6:12’da ve 07:00’da iki farklı yardım mesajı aldık” dedi.

İran’ın açıklarında olduğu açıklanan Kokuka Courageous isimli tankerin hasar gördüğü açıklandı. Geminin sahibi olan BSM Ship Management, “Gemi hasar gördü. Geminin 21 mürettebatı tankeri terk etti. Bir mürettebat yaralandı fakat tedavisi devam ediyor. Kokuka Courageous’un batma riski şu an yok” dedi. Gemide methanol maddesi olduğu açıklandı.

Detaylar geliyor…