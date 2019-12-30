Son dakika… Ünlü aktivistin babası itiraf etti: Kötü bir fikirdi

2019’a damga vuran isimlerin başında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg geliyor… 2018 yılının sonunda liderlik ettiği gösteriler ile dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz aylarda ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde dünya liderlerine adeta kök söktüren Greta’nın babası açıklamalarda bulundu.

İngiliz BBC Radio 4 Today isimli programa katılan 16 yaşındaki Greta Thunberg’in babası Svante Thunberg açıklamalarda bulundu. Greta’nın 2018 yılında başlayan eylemlere katılarak Cuma günü okula gitmemesinin sıkıntı yarattığını söyleyen baba Thunberg, “Greta eylemlere başlamadan önce 3 ya da 4 yıl boyunca depresyonla mücadele etti. Depresyon sebebiyle Greta konuşmayı bıraktı ve yemek yemeyi reddetti ben de İsveç’tek evimizde Greta ve kız kardeşi Beata ile daha çok vakit geçirmeye ve ilgilenmeye başladım” dedi.

Beata’nın da aynı Greta gibi Asperger Sendromu’yla mücadele ettiğini dile getiren Svante Thunberg, opera sanatçısı olan eşi Malena Ernman’ın ailesiyle birlikte olmak için sözleşmesini iptal ettiğini söyledi. Evde iklim değişikliği konusu ile ilgili sohbet ederken kızının kendisine ikiyüzlü dediğini dile getiren Baba Thunberg, “Greta’nın ön saflarda yer alması kötü bir fikirdi fakat kızım eleştirileri inanılmaz iyi bir şekilde karşıladı” açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABER 121 yıllık kare sosyal medyayı birbirine kattı: Greta bir zaman yolcusu

Dünyaya zarar vermemek için uluslararası seyahatlerinde deniz yolunu tercih eden Greta’nın yanında olan babası, “3 Ocak’ta 17 yaşına basacak dolayısıyla artık ona eşlik etmek zorunda olmayacağı. Fakat bana ihtiyacı olduğunu düşünürsem ona eşlik edeceğim” dedi.