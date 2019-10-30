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Son dakika… Ünlü aktör yaşamını yitirdi

ABD'de birçok komedi filminde rol alan ve ünlü rapçi Ice Cube ile oynadığı Friday isimli filmle şöhrete kavuşan aktör/komedyen John Witherspoon hayatını kaybetti.

11:33 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü aktör yaşamını yitirdi

1995 yılında vizyona giren Cuma (Friday) isimli filmle şöhrete kavuşan ve geniş bir hayran kitlesine erişen John Witherspoon 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Witherspoon’un ailesi, açıklamayı sosyal medyadan duyurdu. Yapılan açıklamada, “BABA seni her zaman ve sonsuza kadar seviyoruz” ifadesi kullanıldı.

Ünlü oyuncunun ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Wayans Bros isimli komedi dizisinde canlandırdığı John ‘Pops’ Williams karakteriyle bir döneme damga vuran Michiganlı aktörün ölüm haberi sonrasında birçok ünlü başsağlığı mesajı yayınladı.

Witherspoon, Cuma isimli film serisinde Ice Cube’un babasını canlandırmıştı.

77 yaşındaki Witherspoon’un ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

Son güncelleme: 11:39 30.10.2019
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