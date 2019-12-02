Ünlü dizinin hayranlarına kötü haber: Başarılı oyuncu yaşamını yitirdi

NBC’nin yayınladığı ve bir dönem Türkiye’de de yoğun bir hayran kitlesi tarafından izlenen Will&Grace dizisinde önemli bir rol üstlenerek şöhrete kavuşan Shelley Morrison yaşamını yitirdi. Sadece bir bölümde oynamak üzere anlaştığı fakat kısa bir süre sonra izleyicilerin en beğendiği karakter olarak sabit rol üstlenen Morrison’ın hastanede öldüğü açıklandı.

Morrison’ın menajeri Lori DeWaal, ünlü oyuncunun kalp yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı. Morrison’ın canlandırdığı karakterin özellikle Megan Mullally’nin canlandırdığı Karen karakteriyle çok iyi bir uyum sergilemesi, TV tarihinde ayrı bir yer elde etmesine sebep olmuştu.

1999-2006 yılları arasında yayınlanan dizinin 69 bölümünde rol alan Morrison dizinin yeniden çekilen bölümlerinde oynamayı “emekli olduğu” için reddetmişti. Dizide Grace karakterini canlandıran başrol oyuncusu Debra Messing sosyal medyada paylaştığı bir mesaj ile başarılı oyuncuyu andı ve yakınlarına taziye dileklerini sundu.

Morrison’ın ölmeden önce, “Rosario en sevdiğim karakterlerden biri. O bana kendi annemi hatırlatıyor ki kendisi hayvanları ve çocukları çok severdi ama ahmaklara tahammül edemezdi. Bu karakter çok önemliydi çünkü yaşlı, Hispanik, zeki ve kendi kendine varolabilen bir bireydi” açıklamasını yapmıştı.