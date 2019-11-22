Son dakika… Ünlü dizinin hayranlarını üzen haber: Başarılı oyuncu öldü

ABD eğlence sektörünün önemli isimlerinden biri olan ve hem yönetici hem de oyuncu olarak birçok başarıya imza atan Jane Galloway Heitz, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Aralarında Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Prison Break, CSI serisi, Monk, Glee ve Shameless dizisinde kilit karakterleri canlandıran Heitz’in ailesi, acı haberi doğruladı.

Glee dizisinde Lillian Adler karakterini canlandıran ve dizinin 2009 yılındaki ilk bölümünden 2015’teki son bölümüne kadar dizide yer alarak tarihe geçen Heitz’ın cenazesinin Illinois’da 30 Kasım’da gerçekleştirileceği belirtildi.

Henüz 20’li yaşlarındayken Chicago’da bir oyunculuk ve yetenek ajansı kuran Heitz, Stephen Colbert, Steve Carell ve Richard Kind gibi isimleri parlatmayı başardı. 1997 yılında ajansını sattıktan sonra oyuncu olmaya karar veren Heitz birçok yapımda yer alarak izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Heitz’ın yer aldığı ilk yapım David Lynch’in yönettiği The Straight Story oldu. 1999 yılında vizyona giren filmde Heitz, Sissy Spacek ve Richard Farnsworth’ün karakterlerinin komşusunu canlandırmıştı.