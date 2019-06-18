Son dakika… Ünlü güreşçiye kameralar önünde elle taciz

ABD’de milyonları ekran başına kilitleyen ve binlerce insanın da tribünde izlediği Amerikan Güreşi Ligi yani WWE’nin ünlü sporcularından Scarlett Bordeaux, kariyeri sırasında yaşadığı en korkunç günü anlattı. Ligde aktif olarak 2014-2016 yılları arasında mücadele eden Bordeaux, önceki gün Meksika’da bir etkinlikte ringe çıktı. Bordeaux, maç sırasında bir hayranının tacizine maruz kaldığını hayranlarına duyurdu. Bordeaux, “O dönemlerde tam olarak ne olduğunu anlamamıştım fakat daha sonra görüntüleri izleyince açıkça cinsel tacize maruz kaldığımı anladım” dedi.

Gerçek adı Elizabeth Chihaia olan genç sporcu maç sırasında ringden aşağı inerek seyircilerin önünde dinlenmişti. Fakat bu sırada bariyerlerin arkasından bir izleyici genç kadına arkadan sarılarak elle taciz etmişti. Ne olduğunu anlayamayan genç sporcuyu rakibi araya girerek kurtarmıştı. Sosyal medyada açıklamada bulunan Bordeaux, “Bir sporcuya ya da sanatçıya izni olmadan yaklaşmak kabul edilemez. Ne olduğunu anlayamamıştım ta ki görüntüleri tekrar izleyene dek. Arkam dönük olmasaydı çok daha farklı davranırdım” dedi.

Genç kadının çağrısı üzerine sosyal medya AAA isimli organizasyonu şikayet yağmuruna tuttu. Yetkililerin görevini yapması çağrısında bulunan genç kadının hayranları, “Eğer güvenlik sıkı olsaydı böyle bir taciz olayı yaşanmazdı” dedi.