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Son dakika… Ünlü iş insanına hapis cezası

Fransız mahkemesi telekomünikasyon şirketi Orange'ın eski genel müdürüne iş yerinde tacizden hapis cezası verdi. Mahkeme Didier Lombard döneminde iş yerindeki 35 kişinin intihara sürüklenmesinde iş adamının suçu olduğuna karar verdi.

Sozcu.com.tr
13:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü iş insanına hapis cezası

Fransız mahkemesi, eski adı France Telecom olan ve şimdilerde Orange olarak bilinen telekomünikasyon şirketinin eski genel müdürüne hapis cezası verdi.

2008 ile 2009 yılları arasında 35 şirket çalışanının intihar etmesini inceleyen yetkililer dönemin genel müdürü Didier Lombard’ın iş yerindeki uygulamaları dolayısıyla suçlu olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, bir yıl hapis cezası verirken, bunun 8 ayını erteledi. Lombard, 4 ay cezaevinde kalacak.

Fransız mahkemesi Lombard’a 15.000 euro para cezası verirken şirkete de 75.000 euro para cezası kesildi.

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Son güncelleme: 14:04 20.12.2019
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