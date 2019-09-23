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Ünlü karaktere can veren oyuncu yaşamını yitirdi

1990'lara damga vuran Uzay Yolu dizisindeki Nog karakterini canlandırarak şöhrete kavuşan Aron Eisenberg yaşamını yitirdi... Dizide canlandırdığı karakterle eğlence dünyasında kendine yer edinen Eisenberg'in 50 yaşında olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
10:23 -
Haberler Dünya
Ünlü karaktere can veren oyuncu yaşamını yitirdi

Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uzay Yolu dizisindeki en ilginç karakterlerden biri olan Nog’u canlandıran aktör Aron Eisenberg yaşamını yitirdi. 1990’lı yıllarda yayınlanan Uzay Yolu dizisinde canlandırdığı karakterle eğlence sektöründe tanınan Eisenberg’in ölüm haberini eşi Malissa Longo duyurdu.

50 yaşındaki Eisenberg’in bir süredir rahatsızlıklarla mücadele ettiği ve ölmeden önce de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Eisenberg’in Uzay Yolu’nda canlandırdığı karakter, izleyicilerden tam not almıştı.

Böbrek yetmezliği rahatsızlığından muzdarip Eisenberg’in ölümünün ardından çok sayıda hayranı sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı.

Ölüm oyuncu sosyal medya Türkiye uzay
Son güncelleme: 10:41 23.09.2019
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