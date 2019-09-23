Ünlü karaktere can veren oyuncu yaşamını yitirdi

Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Uzay Yolu dizisindeki en ilginç karakterlerden biri olan Nog’u canlandıran aktör Aron Eisenberg yaşamını yitirdi. 1990’lı yıllarda yayınlanan Uzay Yolu dizisinde canlandırdığı karakterle eğlence sektöründe tanınan Eisenberg’in ölüm haberini eşi Malissa Longo duyurdu.

50 yaşındaki Eisenberg’in bir süredir rahatsızlıklarla mücadele ettiği ve ölmeden önce de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Böbrek yetmezliği rahatsızlığından muzdarip Eisenberg’in ölümünün ardından çok sayıda hayranı sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı.