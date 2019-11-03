Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Kariyerinde ilk olarak ünlü yönetmen Francis Ford Coppola’nın 1984 yılında vizyona giren Cotton Club (Gangsterler Kulübü) isimli filminde rol alan oyuncu Brian Tarantina New York’taki apartman dairesinde ölü bulundu.

Aralarında Donnie Brasco ve Brian De Palma’nın yönettiği Carlito’s Way (Carlito’nun Yolu) gibi filmlerle şöhretini perçinleyen Tarantina’nın cansız bedenini yeğeni buldu. Amerikan basını Tarantina’nın yeğeninin eve ziyarete gittiğini ve bu sırada amcasını kanepede cansız halde bulduğunu yazdı.

90’lı yıllara damga vuran The Sopranos dizisinde de rol alan ve kariyeri boyunca Gilomer Girls, Miami Vice, Law&Order ve Blacklist gibi popüler yapımlarda oynayan 60 yaşındaki Tarantina’nın aşırı dozdan öldüğü tahmin ediliyor.

Yetkililer incelemelerin devam ettiğini açıklarken, Tarantina’nın cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddesi bulunduğu belirtildi.