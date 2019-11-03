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Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

90'lı yıllara damga vuran Amerikan dizisi The Sopranos'ta oynayan ve mafya temalı dizi ve filmlerin aranan yüzü olan Brian Tarantina evinde ölü bulundu. Tarantina'nın uyuşturucudan yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr
08:26 -
Haberler Dünya
Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Kariyerinde ilk olarak ünlü yönetmen Francis Ford Coppola’nın 1984 yılında vizyona giren Cotton Club (Gangsterler Kulübü) isimli filminde rol alan oyuncu Brian Tarantina New York’taki apartman dairesinde ölü bulundu.

Tarantina en son The Marvelous Mrs. Maisel isimli dizide yer almıştı.

Aralarında Donnie Brasco ve Brian De Palma’nın yönettiği Carlito’s Way (Carlito’nun Yolu) gibi filmlerle şöhretini perçinleyen Tarantina’nın cansız bedenini yeğeni buldu. Amerikan basını Tarantina’nın yeğeninin eve ziyarete gittiğini ve bu sırada amcasını kanepede cansız halde bulduğunu yazdı.

Ünlü oyuncu 90’larda rol aldığı The Sopranos dizisi ile şöhretini perçinlemişti.

90’lı yıllara damga vuran The Sopranos dizisinde de rol alan ve kariyeri boyunca Gilomer Girls, Miami Vice, Law&Order ve Blacklist gibi popüler yapımlarda oynayan 60 yaşındaki Tarantina’nın aşırı dozdan öldüğü tahmin ediliyor.

Tarantina’nın da rol aldığı dizi 90’lara damga vurmuştu.

Yetkililer incelemelerin devam ettiğini açıklarken, Tarantina’nın cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddesi bulunduğu belirtildi.

Son güncelleme: 08:28 03.11.2019
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