Son dakika… Ünlü manken freni ıskalayınca havuza uçtu

Bazı uzmanlar otomobil kullanırken düz tabanlı ayakkabı giyilmesini öneriyor… Terlik ya da topuklu ayakkabıyı önermeyen yetkililer ve otomobil uzmanlarının bu uyarılarının sebebi dün ortaya çıktı… Hırvat manken Soraja Vucelic ünlülerin akın ettiği Cannes’da dikkatsizliğinin faturasını az kalsın canıyla ödüyordu.

Bir dönem adı futbolcu Neymar’la da anılan ünlü manken Cannes’da lüks bir otomobil kullanırken park etmek istedi. Fakat topuklu ayakkabı giydiği için fren pedalını “ıskalayan” genç kadın aracı durduramayınca yüzme havuzuna uçtu.

32 yaşındaki manken dün sosyal medya hesabında paylaştığı videoda yaşadıklarını anlattı. Vinç yardımıyla araçtan çıkarılan mavi Lamborghini’nin görüntüsünü paylaşan Vucelic, “Topuklu ayakkabı yüzünden freni ıskalarsanız, Lamborghini’niz havuzun dibini boylar” dedi. Genç mankenin havuz başında çekilen bir TV programı sırasında bu kazayı yaşadığı açıklandı.