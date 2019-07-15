Son dakika… Ünlü manken pedofil sapık iş insanından nasıl kaçtığını anlattı

Bir dönem Victoria’s Secret’ın da mankeni olarak çalışan Elisabetta Tai, geçen haftalarda tecavüz, cinsel saldırı ve pedofili suçlamalarıyla gözaltına alınan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein hakkında açıklamalarda bulundu. Henüz 21 yaşındayken Epstein ile tanıştığını söyleyen İtalyan manken, iş insanının kendisine tecavüz etmek istediğini söyledi.

New York Post’a konuşan Tai, “Henüz New York’a yeni gitmiştim ve Victoria’a Secret’ta iş bulmak için onunla tanışmamı söylediler. Evine gittiğimde ise evde birçok manken vardı ve o da masaj yaptırmak için hazırlanıyordu. Bir anda benden ona masaj yapmamı istedi ve elime bir seks oyuncağı verdi. Dondum kaldım ne yapacağımı bilemedim. Bir anda var gücümle elimdeki cihazı Epstein’ın kafasına fırlattım. Daha sonra da kaçtım. Yaşadıklarımı kimseye anlatamadım çünkü hem utandım hem de korktum. Onun beni tehdit edebileceğinden endişe ettim” dedi.

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Amerikan basını moda camiasında tanınan bir figür olan Epstein’ın bu pozisyonu aracılığıyla genç manken adaylarına tecavüz ettiğini yazdı. İsmini açıklamayan bir diğer manken de yaşananları doğruladı. Victoria’s Secret’ın mankeni olarak görev de alan genç kadın, “Epstein kendisini Victoria’s Secret’a girişin arka yolu olarak tanıtıyordu. Genç kızlara kataloglarda ve reklamlarda yer vereceğinin sözcünü veriyordu. Bu kızlardan bazıları gerçekten de iş bulabiliyordu fakat bulamayanlar da oluyordu” dedi.

