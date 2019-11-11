Son dakika… Ünlü markanın Türkiye’de de satılan ürünleri tepki çekti

Kasım ayının başında Türkiye ile birlikte bütün dünyada moda tutkunları H&M ile İtalyan tasarımcı Giambattista Valli’nin tasarımlarını alabilmek için adeta birbirini ezmiş ve bu görüntüler gündem olmuştu. Markanın her yıl yaptığı özel ve lüks ürünler bu yıl da kapış kapış satılırken, H&M’in Valli ile yaptığı tasarımlar bu sefer kadın hakları aktivistlerinin tepkisini çekti.

Tepkinin sebebi ise İngilizcede “cinsiyet temelli şiddet” anlamına gelen “gender based violence” ifadesinin kısaltılmasının kullanılmasıydı. Satılan bazı kıyafetlerde ünlü tasarımcının isminin baş harflerinin kullanılması ve “I love GBV” ifadesinin yer alması tartışmanın fitilini alevledi.

Kadın hakları aktivistleri 7 Kasım’da bütün dünyada satışa çıkan ürünlerde kadına şiddeti öven ifadeler yer aldığını söyleyerek markanın bu ürünlerin satışını durdurmasını istedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün kadın hakları kollarının eş direktörü Heather Barr, “Bu çok nadir rastlanan bir kavram değil. Cinsiyet temelli şiddet kavramının kısaltılmasında bu oldukça çok kullanılıyor. Bu ifade kadın haklarına olan farkındalığın çok düşük seviyede olduğunu gösteriyor” dedi.

Markanın ürünlerin satışını durdurarak özür dilemesi gerektiğini söyleyen aktivistlere yanıt H&M’in Sözcüsü Hacan Andersson’dan geldi. Reuters’a e-posta yoluyla açıklama yapan Andersson, “Şiddetin her türünü kınıyoruz ve şirket politikası olarak eşit ve kapsayıcı bir toplum oluşturulmasını istiyoruz” dedi.