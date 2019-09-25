Son dakika… Ünlü müzik adamından hayranlarını kahreden haber

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle sevgili Robert’ımızın dün gece hayatını kaybettiğini teyit ederiz” ifadesi kullanıldı.

Grateful Dead topluluğu üyeleri de acılarını sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla ifade etti.

Grubun davulcusu Mickey Hart, Facebook sayfasından paylaştığı notta, “Bob Hunter’ı sevdik ve onu tahayyül dahi edilemeyecek şekilde özleyeceğiz” yazdı. Hart, Hunter’ı “vizyoner bir söz ustası” olarak tanımladı.

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Grubun gitaristi Bob Weir ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kutsallarımız saymaya kalksam, Robert Hunter ve onun hayal gücü o listenin en tepesinde yer alacaktır” ifadesini kullandı.

‘Dark Star’, ‘Trucking’, ‘Scarlet Begonias’, ‘Uncle John's Band’ gibi meşhur şarkıların yazarı Robert Hunter, Grateful Dead topluluğunun bir üyesi olsa da hiçbir zaman grupla birlikte sahnede çalmadı.