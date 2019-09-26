Ünlü müzisyen ölüm döşeğinde! Ailesinden çağrı: Dualarınızı eksik etmeyin

Ailesi, 1960’lı yıllarda Eric Clapton ve Jack Bruce ile birlikte Cream grubunda çalan Baker’ın durumun kritik olduğunu duyurdu.

Baker Ailesi, Twitter’dan dün paylaştığı açıklamada ünlü müzik adamının hayranlarına “Bu gece dualarınızdan onu eksik etmeyin” çağrısı yaptı.

Son yıllarda ciddi sağlık sorunlarından mustarip olan Baker, 2013’te yıllar süren yoğun sigara kullanımına bağlı kronik obstrüktif akciğer hastalığına yakalandığını açıklamıştı. 2016 yılında ise açık kalp ameliyatı geçirdi.

İngiliz The Guardian gazetesine 2013’te verdi bir mülakatta Baker, caz barlarda çaldığı 1950’li ve 1960’lı yıllarda eroin kullanmaya başladığını ve uyuşturucuyla savaşının 20 yıldan fazla sürdüğünü söylemişti.

Ginger Baker, 1981’de İtalya’ya taşınıp sonunda başarılı olana dek 29 kez uyuşturucuyu bırakmayı denediğini de itiraf etmişti.