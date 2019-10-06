Son dakika… Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi

Eric Clapton ve Jack Bruce ile kurduğu Cream grubu ile rock müzik tarihinin en önemli eserlerine imza atan davulcu Ginger Baker bugün yaşamını yitirdi. Müzik dünyasının en inovatif ve yaratıcı davulcusu olarak tarihe geçen Baker’ın bir süredir rahatsız olduğu biliniyordu.

Ginger Baker sahne adını kullanan 80 yaşındaki Peter Edward Baker’ın ailesi geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden sağlık durumunun iyi olmadığını duyurmuştu. Blind Faith, Hawkwind ve Fela Kuti gibi isimlerle sahneye çıkan Baker 3 yıl önce kalp ameliyatı geçirmişti.

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