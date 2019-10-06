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Son dakika… Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi

Rock müziğin mihenk taşlarından biri olan Cream grubunun davulcusu Ginger Baker, 80 yaşında yaşama gözlerini yumdu. 3 yıl önce kalp ameliyatı olan ve son haftalarda yoğun bakımda olan müzisyenin bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
13:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi

Eric Clapton ve Jack Bruce ile kurduğu Cream grubu ile rock müzik tarihinin en önemli eserlerine imza atan davulcu Ginger Baker bugün yaşamını yitirdi. Müzik dünyasının en inovatif ve yaratıcı davulcusu olarak tarihe geçen Baker’ın bir süredir rahatsız olduğu biliniyordu.

Ünlü davulcu, Jack Bruce ve Eric Clapton ile rock müzik tarihinde çığır açmıştı.

Ginger Baker sahne adını kullanan 80 yaşındaki Peter Edward Baker’ın ailesi geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden sağlık durumunun iyi olmadığını duyurmuştu. Blind Faith, Hawkwind ve Fela Kuti gibi isimlerle sahneye çıkan Baker 3 yıl önce kalp ameliyatı geçirmişti.

Detaylar geliyor…

Sağlık son dakika Twitter
Son güncelleme: 13:31 06.10.2019
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