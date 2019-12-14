Son dakika… Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Spike Lee’nin 1989 tarihli ‘Do The Right Thing’ (Doğru Şeyi Yap), filminde pizzacı Sal rolüyle hafızalara kazınan Danny Aiello, bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar’a aday gösterilmişti.

‘Godfather’ (Baba) serisinin ikinci filminde küçük bir rol alan Aiello, 1987 yapımı ‘Moounstruck’ filminde de ünlü şarkıcı Cher’in oynadığı Loretta karakterinin tereddütlü nişanlısı olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Cher, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Hoşça kal sevgili Danny Aiello. Danny büyük bir aktördü. Dahi komedi aktörüydü. Çok gülerdik. Moonstruck’u çekerken hayatımın en mutlu zamanlarından biriydi. O da o mutlu zamanın bir parçasıydı” ifadelerini kullandı.

Danny Aiello, Madonna’nın ‘Papa Don’t Preach’ şarkısına çektiği 1986 tarihli klibinde de ünlü şarkıcının babasını oynamıştı.

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