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Son dakika… Ünlü oyuncu yaptığı hareketle Trump’ı bile şaşırttı

Ünlü oyuncu Jon Voight dün gece Washington'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından onur nişanı aldı. Demokrat Parti'yi adeta topa tutan 80 yaşındaki Voight'ın yaptığı hareket gündem oldu. Angelina Jolie'nin babası olan Voight'ın hareketi ülke basınının gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr
11:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü oyuncu yaptığı hareketle Trump’ı bile şaşırttı

Hollywood efsanesi Jon Voight dün gece Washington’da katıldığı bir etkinlikle ABD Başkanı Donald Trump’tan onur nişanı aldı. Ülkesine yaptığı katkılardan dolayı bu ödülü alan Voight’ın kürsüye çıkarken yaptığı hareket ülke basınının gündem maddesi oldu.

Şarkıcı Allison Krauss ile birlikte bu ödüle layık görülen Voight, ismi anons edilince ayağa kalktı ve ufak bir dans gösterisi yaptı. Angelina Jolie’nin babası olan 80 yaşındaki Voight’ın dinç hali dikkati çekerken yaptığı açıklamalar da büyük yankı uyandırdı.

Ünlü oyuncu Trump’ın takdiminin ardından ayağa kalkarak dans figürü yaptı. Voight daha sonra nişanı aldı.

Trump’ın, “İnanılmaz çeşitlilikte ve derinlikte bir oyuncu ve ABD sinemasının yaşayan efsanesi” şeklinde anons ettiği Oscar ödüllü oyuncu açıklamalarda bulundu. Voight, Demokrat Parti’nin “Marksistler ve ateistler tarafından ele geçirildiğini” söylerken ABD Başkanı Trump’ı da “En harika başkan” olarak tanımladı.

ABD Donald Trump Hollywood oyuncu son dakika
Son güncelleme: 11:43 22.11.2019
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