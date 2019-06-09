Son dakika… Ünlü oyuncudan üzen haber… Cinsel yolla bulaşan hastalık kanser etti

Türkiye’de de oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve hatta bir dönem Türkiye’ye de uyarlanan Umutsuz Evkadınları isimli dizi ile şöhrete kavuşan aktrist Marcia Cross’un makat kanseri olduğu açıklandı. Önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve çok beğenilen kızıl saçlarını kaybettiğini gösteren 56 yaşındaki oyuncu, erken teşhis sayesinde tedaviden olumlu olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu, “Hayatta olduğum için minnettarım ama saçlarım döküldüğü için üzgünüm. Bu hastalıkla mücadele ediyorum ama bu hastalık beni özgürleştirdi ve beni tamamladı” dedi. Cross, makat kanseri olmaktan dolayı herhangi bir utanç duymadığını vurgularken, bu rahatsızlık ile ilgili bir farkındalık yaratmak istediğini de açıkça söyledi.

ABD basınına konuşan doktorlar ise Cross’un eşi Tom Mahoney’nin de gırtlak kanseriyle mücadele ettiğini hatırlatarak ünlü oyuncunun rahatsızlığının sebebinin cinsel yolla bulaşmış olabileceğini duyurdu. Doktorlar, “Ünlü oyuncunun kanser rahatsızlığı, Tom Mahoney’nin gırtlak kanserine sebep olan insan papillioma virüsünden kaynaklanmış olabilir. Bu virüs cinsel yolla bulaşıyor” dedi. Doktorlar bu virüsün cinsel ilişki sırasında kullanılan bölgede meydana gelebileceğini vurgularken HPV’nin anüs, vajina, vulva, penis ve gırtlak kanserine de sebep olduğunun altını çizdi.

ABD’nin çok okunan tabloid gazetesi NY Post’a konuşan Dr. Daniel Popowich, “HPV her yerde bulunabilen bir virüs ve bu kanser sebebi değildir. Bu virüslerden bazıları kanser hücrelerinin büyümesine sebep olur. Risk altındakiler ya da korunmadan riskli ilişki yaşayanlar düzenli olarak kontrol yaptırmalı. Marcia Cross’un bu hastalıktan açıkça konuşması önemli çünkü bu hastalık bir tabuydu fakat herkes bu hastalığa yakalanabilir” dedi.

Marcia Cross gibi cinsel yolla bulaşan HPV yüzünden kanserle mücadele bir diğer ünlü isim ise yıldız aktör Michael Douglas’tı. 2013 yılında oral kanser olan Michael Douglas hayatı boyunca birlikte olduğu kadınlarla çok kez oral seks yaptığı için bu virüs yüzünden kanser olmuştu.