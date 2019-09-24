Son dakika… Ünlü oyuncundan flaş ifşa: 15 yaşında tecavüze uğradım

56 yaşındaki aktris, anılarını aktardığı yeni kitabı ‘Inside Out’ta anlattığı şoke eden saldırıyı, ‘Good Morning America’ programında Diane Sawyer ile de paylaştı.

Demi Moore kitabını 1998 yılında hayatını kaybeden sorunlu annesinin yanı sıra üç kızına ithaf etti.

Amerikalı oyuncu, trajik hadisenin bir gece eve geldiğinde yaşandığını anlattı.

O gece tanıdıkları yaşlı bir adamın evde olduğunu aktaran Moore, tecavüze uğradıktan sonra evin anahtarının annesi tarafından yaşlı adama verildiğini öğrendi.

Moore, tecavüzcüsünün saldırının ardından kendisine “500 dolar için annen tarafından fuhuşa sürüklenmek karşısında kendini nasıl hissediyorsun” diye sorduğunu da aktardı.