Ünlü oyuncunun dekoltesindeki detay tartışma yarattı

Bollywood’da yer aldığı yapımlarla ülkenin en önemli oyuncularından biri haline gelen Vaani Kapoor’un dün Facebook üzerinden paylaştığı fotoğraf ülke gündemine bomba gibi düştü… En son yer aldığı War isimli film ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki Kapoor ile hiç beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Derin göğüs dekoltesine sahip bir üst ile poz veren Kapoor’un kıyafeti üzerindeki detay sosyal medyada çok sert eleştirildi. Hint kültüründe ve Hinduizm’de önemli bir unsur olan mantralardan “Hare Ram Hare Krishna” yazan kıyafet büyük tepki çekti.

Devanagari alfabesiyle yazılan mantranın pembe üstte yer almasını uygunsuz bulan çok sayıda Hindistan vatandaşı genç aktristin kendilerine ve dine hakaret ettiğini söyledi. Bazı kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunurken, ünlü oyuncudan şikayetçi oldu. Kapoor sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, “Hayatı çok da ciddiye almayın. Kimse sonuna kadar yaşamıyor” ifadesini kullanmıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Vaani Kapoor sen çok kötü bir oyuncusun ve sen bu çirkin kıyafetinle ve yarı çıplak vücudunda bize hakaret ediyorsun. Utanmalısın ya da bu üzerindeki uygunsuz kıyafeti değiştirmelisin” derken bazı kullanıcılar da Kapoor hakkında, “Utanmaz kadın” yorumu yaptı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun bu kıyafet ile tekrar gündeme gelme çabası içinde olduğunu öne sürdü.