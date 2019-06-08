Son dakika… Ünlü oyuncuya ‘seksi giyindin’ cezası

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden Cannes Film Festivali geçen ay görkemli törenler ve yıldız isimlerle çok konuşulmuştu. Her yıl merakla beklenen kırmızı halı yürüyüşü sırasında ise bir isim diğer meslektaşlarının birkaç adım önüne çıkmıştı… Bu isim ise 29 yaşındaki Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh’ten başkası değildi.

Palais du Festival’e püsküllü ve vücudunun neredeyse her yerini gösteren seksi bir kıyafet ile gelen Trinh’in iç çamaşırı ve göğüsleri açıkça görülüyordu. O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar, Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek genç oyuncuya tam puan vermişti. Fakat Vietnam hükümetinin bu kıyafetten pek de hoşnut olmadığı ortaya çıktı.

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien açıklamalarda bulundu. Thien, “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere göre verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi. Yerel basın genç oyuncunun çok ağır ceza alabileceğini aktardı.

Bazı Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarını destekledi. Bazıları, “Ülke dışında bizi temsil eden sanatçılara bir kural konulmalı. Sonuçta bu insanlar bizi temsil ediyor ve ulusal yüzümüz haline geliyorlar” dedi. Bir kullanıcı ise, “Her meslekte bir profesyonel etik olmalı. Herkes davranışlarına dikkat etmeli” dedi.