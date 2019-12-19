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Son dakika… Ünlü oyuncuya şok: Kendi fotoğrafını paylaştı mahkemelik oldu

Adı son dönemde şarkıcı Miley Cyrus ile olaylı ayrılığı ile gündeme gelen Avustralyalı oyuncu Liam Hemsworth'e bir şok da haber ve fotoğraf ajansı Splash News'ten geldi. Hemsworth'ün bir film setinde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle ajans 150.000 dolar tazminat davası açtı.

Sozcu.com.tr
08:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü oyuncuya şok: Kendi fotoğrafını paylaştı mahkemelik oldu

En son Netflix yapımı “Isn’t It Romantic” isimli komedi filminde yer alan ünlü oyuncu Liam Hemsworth’un sahne arkasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşması başına iş açtı. Film setinde rol arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafla filminin reklamını milyonlarca takipçisine yapan Hemsworth’e dava açıldı.

Davayı açan taraf ise dünyaca ünlü haber ve fotoğraf ajansı Splash News… Ajans fotoğrafçısının film setinde çektiği fotoğrafları hiçbir izin almadan sosyal medyadan paylaştığı için 150.000 dolar para talep etti.

Hemsworth’ün paylaşımı başına iş açtı.

29 yaşındaki Hemsworth’ün fotoğraf paylaşımının yanı sıra Instagram’ın Hikayeler bölümünde de aynı kareyi paylaştığı açıklandı. E! News’ün ele geçirdiği dava belgelerinde ajans Hemsworth’ün paylaşımı hakkında, “Kasten, inatla ve kötü niyetle yapılmıştır” ifadesi yer aldı.

Kendisinin de bizzat yer aldığı fotoğraf karesini paylaştığı için mahkemelik olan Hemsworth konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Son güncelleme: 08:52 19.12.2019
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