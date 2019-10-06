Son dakika… Ünlü sanatçıdan acı haber

Ünlü tenorun ses eğitmeni Bill Schuman “Karısı Wilma’yla konuştum. Mercello’nun susadığını ve su almak için masadan kalkınca yere yığıldığını anlattı” dedi.

Marcello Giordani, ‘Üç Tenorlar’ın -İspanyol Plácido Domingo ve José Carreras ile İtalyan Luciano Pavarotti- yavaş yavaş geri planda kalmayı başladığı 1990’lı ve 2000’li yıllarda, lirik ve spinto repertuvarı için aranan isimlerden biri haline geldi.

Giordani ile sık sık sahneye çıkan soprano Renee Fleming, ölüm haberinin duyulmasının ardından verdiği demeçte “Trajik bir kayıp” ifadesini kullandı.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI

Bir gardiyanın oğlu olarak Sicilya’da dünyaya gelen Giordani, 1986’da İtalya’nın Spoleto şehrinde sahnelenen Verdi’nin ‘Rigoletto’ operasıyla profesyonel kariyerine başladı.

Kariyerinin dönüm noktalarından biri ise 1994 yılında ABD’nin New York eyaletine taşınması oldu.

Orkestra şefi Riccardo Muti, Giordani’ye tekniğini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi ve onu Bill Schuman’a yönlendirdi. Giordani, Schuman’dan “mucizem, kutsalım” olarak bahsediyordu.

Yıllar içinde New York’taki Metropolitan Operası’nın düzenli sanatçılarından biri haline gelen Giordani, 2015-2016 sezonunda 241 kez sahneye çıktı.