Ünlü şarkıcı Trump’a cinsel organını göstermiş!

‘Lift Me Up’ ve ‘Why Does My Heart Feel’ gibi şarkılara imza atan Moby, 2000’li yıllarda New York’taki bir parti sırasında aşırı alkollüyken ABD Başkanı Donald Trump’a cinsel organını gösterdiğini öne sürdü.

İngiltere merkezli The Independent internet gazetesinin haberine göre; 53 yaşındaki şarkıcı, Trump ile bu oldukça tuhaf ‘anısını’ ünlü aktör Alec Baldwin’in “Here’s The Thinh with Alec Baldwin” adlı podcast yayınında dillendirdi.

Bu olay, 53 yaşındaki şarkıcının anılarını aktardığı ‘Then It Fell Apart’ adlı kitabında da yer alıyor. Podcast yayınında bu anıya kitabında neden yer verdiğini anlatan Moby, partide arkadaşlarıyla cinsel içerikli bir oyuna ilişkin yaptığı sohbetten bahsetti.

‘ÇOK SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM’

“Bu oyunda cinsel organını çıkarıp ne kadar çok insana dokunursan, yarışmayı sen kazanıyorsun” diyen Moby, “aşırı sarhoş” olduğunu belirterek, cinsel organını o dönemde televizyon yıldızı olan Trump’a değdirdiğini iddia etti.

Ortam karanlık olduğu için Trump’ın durumun farkında olmadığını da ifade eden Moby, anılarında ise bu hikâyeye şüpheyle yaklaşıyor: “O anda çok sarhoştum ve bunun gerçekten yaşandığından yüzde 100 emin değilim.”